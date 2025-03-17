Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın fiyatları durmuyor. ABD'nin başlattığı ticaret savaşlarının etkisi ve küresel resesyon endişeleriyle fiziki altına yönelen yatırımcılar piyasayı altüst ederken sürekli yükselen altın yeni haftaya da rekor ile başladı. Peki gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte, 17 Mart 2025 altın fiyatları...

Altın fiyatları, Donald Trump başkanlığındaki ABD yönetiminin başlattığı ticaret savaşları, Rusya-Ukrayna hattı ve Filistin'deki savaş ortamı ile yükselişini sürdürüyor. Son olarak ABD'nin Yemen'e yönelik başlattığı saldırı da güvenli yatırım tercihi yapan yatırımcıların fiziki altına hücum etmesine neden oldu. Hal böyşle olunca altın fiyatları rekorlarla kapattığı haftanın ardından yeni haftayı da rekor seviyede açtı. Peki hafta sonu itibarıyla altın piyasası ne durumda? Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte, 17 Mart 2025 altın fiyatları...Alış 3.522,95 TLSatış 3.523,28 TLAlış 5.781,00 TLSatış 5.817,00 TLAlış 11.563,00 TLSatış 11.635,00 TLAlış 23.055,00 TLSatış 23.174,00 TLAlış 2.985,55 TLSatış 2.985,86 TL