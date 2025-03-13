Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Geçen hafta yaşanan dalgalı seyir sonrası düşüş eğilimi gösteren altın fiyatları yeniden coştu. Dünü 3.451 TL'den kapatan gram altın, yeni günün ilk saatlerinde yüzde 0.39 prim yaptı ve rekor seviyeye yaklaştı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 13 Mart 2025 altın fiyatları...
Altın fiyatları geçen hafta yaşanan geri gelişin ardından yeniden rekora koşmaya başladı. Geride kalhan haftayı dalgalı seyir sonrası sınırlı düşüş ile kapatan alın piyasası yeni haftanın ilk günüyle birlikte kıpırdanmaya başlamıştı. Yukarı dönen ibrenin ardından altın dün büyük değer kazanırken gram altın 3.429 TYL seviyesinde açtığı günü 3.451 liradan kapattı. Yeni günde ise ivmelenme daha da güçlü. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 13 Mart 2025 altın fiyatları...
13 MART 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 3.464,37 TL
Satış 3.464,76 TL
13 MART 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 5.706,00 TL
Satış 5.754,00 TL
13 MART 2025 YARIM ALTIN NE KADAR
Alış 11.410,00 TL
Satış 11.506,00 TL
13 MART 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 22.749,00 TL
Satış 22.917,00 TL
13 MART 2025 ALTIN/ONS FİYATI
Alış 2.944,69 dolar
Satış 2.945,16 dolar
13 MART 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 3.464,37 TL
Satış 3.464,76 TL
13 MART 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 5.706,00 TL
Satış 5.754,00 TL
13 MART 2025 YARIM ALTIN NE KADAR
Alış 11.410,00 TL
Satış 11.506,00 TL
13 MART 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 22.749,00 TL
Satış 22.917,00 TL
13 MART 2025 ALTIN/ONS FİYATI
Alış 2.944,69 dolar
Satış 2.945,16 dolar