Aydın'da virajı alamayan tır tarlaya uçtu: 1 ölü 3 yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Yeniköy yolu üzerinde seyir halinde olan 35 E 4158 plakalı yem yüklü tır, keskin bir virajda kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilen olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, araçta sıkışan yaralıları kurtarmak için yoğun bir çalışma başlattı. Devam eden arama kurtarma çalışmaları sonucunda 3 kişi sağ olarak çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edilirken, hayatını kaybettiği belirlenen 1 kişinin cansız bedenine ulaşmak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.