WhatsApp'a yeni özellik geliyor: Artık daha kolay olacak

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların bire bir sohbetlerde etkinlik oluşturmasına olanak tanıyan yeni bir özellik ekledi. Bu özellik, kişisel randevular ve hatırlatıcılar ayarlamayı kolaylaştırıyor.WhatsApp'ın yeni özelliği sayesinde, kullanıcılar bire bir sohbetlerde etkinlik oluşturabilecek ve bu etkinlikleri sohbet içinde paylaşabilecekler.Bu özellik, toplantı hatırlatmaları, doğum günleri veya diğer önemli olaylar için kullanılabilir.Bire bir sohbetlerde etkinlik oluşturmak için, sohbet ekranındaki + simgesine dokunun ve 'Etkinlik' seçeneğini seçin. Etkinliğin adınıOluşturulan etkinlikler, sohbet ekranında görünür olacak ve katılımcılar etkinlik hakkında bildirim alacak.WhatsApp, daha önce grup sohbetlerinde de etkinlik oluşturma özelliğini sunmuştu. Bu özellik, grup üyelerinin ortak etkinlikleri planlamasını kolaylaştırıyor.WhatsApp, son dönemde birçok yeni özellik ekledi. Bunlar arasında Android için video oynatma hızı ayarı, iOS için sanal tuş takımı ve gelişmiş arama özellikleri yer alıyor.