Google Gemini, 2.0 Flash güncellemesini yayınladı: İşte yenilikler

Google, Gemini yapay zeka uygulamasını 2.0 Flash modeliyle güncellediğini duyurdu. Bu güncelleme, Gemini'yi daha hızlı, daha doğru ve daha kullanışlı hale getiriyor.Gemini 2.0 Flash güncellemesi, birçok yenilik ve iyileştirme içeriyor:Hız: Gemini 2.0 Flash, önceki modele göre daha hızlı yanıtlar sunuyor.Performans: Gemini 2.0 Flash, daha doğru ve kapsamlı yanıtlar veriyor.Görüntü Oluşturma: Gemini 2.0 Flash, Imagen 3 ile daha detaylı ve gerçekçi görüntüler oluşturuyor.Uzun Bağlam Penceresi: Gemini Advanced kullanıcıları, 1 milyon belirteçlik (yaklaşık 1.500 sayfa) bağlam penceresinden yararlanmaya devam edebiliyor.Deep Research ve Gems: Gemini Advanced kullanıcıları, Deep Research ve Gems gibi gelişmiş özelliklere erişebiliyor.Gemini 1.5 Flash ve 1.5 Pro modelleri, birkaç hafta daha kullanılabilir olacak. Bu sayede, kullanıcılar eski modellerle başlattıkları projeleri tamamlayabilecekler.