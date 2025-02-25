Mesut Özil'in AK Parti'ye katılması dünya basınında

Ankara'da pazar günü AK Parti heyecanı vardı.AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi gerçekleştirildi.75 kişilik AK Parti MKYK'de 39 yeni isim yer alırken içlerinden bazıları dikkat çekiciydi.Bunların başında da Mesut Özil geldi.Dünya yıldızı eski futbolcu Özil, AK Parti'nin yönetimine girerken yine muhalefetin eleştirilerine hedef oldu.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakın ilişkisi nedeniyle yıllarca ter döktüğü Alman milli takımından da afaroz edilen Özil, bu gelişmeyle de dünya basınında geniş yer buldu.Özellikle Alman medyasında Özil ve Erdoğan ilikisine yer verildi.Almanya merkezli önemli yayın organlarının başında gelen Der Spiegel haberi "Özil, Erdoğan'ın partisinin yönetim kuruluna seçildi." başlığıyla verdi.Özil-Erdoğan yakınlığına dikkat çeken gazete "Mesut Özil ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uzun zamandır dostluklarını kamuoyunda kutluyor. Alman futbolunun dünya şampiyonu şimdi de Erdoğan'ın AKP partisinin liderlik kuruluna atandı." ifadelerine yer verdi.İngiliz Sky News de haberi okuyucularına "Türk asıllı Özil, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Erdoğan'la olan ilişkileri nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı.Londra'da Türkiye Cumhurbaşkanı ile bir araya geldiği fotoğrafın büyük tepki çekmesinin ardından, 2018 yılında Alman Milli Takımı'ndan emekli olmuştu." sözleriyle duyurdu.Midle East Eye ise Özil'in ırkçılık suçlamaları ile Alman Milli Takımı'ndan ayrılmasına dikkat çekti.Haberde, "Almanya Milli Takımı ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan futbolcu Mesut Özil, Türkiye siyasetine iktidar partisinde üst düzey karar vericilerden biri olarak adım attı.Ancak Özil, 2018 Dünya Kupası'nın ardından Alman medyası ve Alman Futbol Federasyonu'nun kendisine karşı ırk ayrımcılığı yaptığını iddia ederek uluslararası futbolu bıraktığında, milli takımla arası bozuldu." denildi.Haberde ayrıca o günlerde Özil'in kullandığı "Kazandığımızda Alman, kaybettiğimizde göçmen oluyorum" sözleri de hatırlatıldı.France 24'te de kendine yer bulan haberde Özil'in Almanya'dan ayrılışına dikkat çekilirken, "Daha önce çok kültürlü Almanya'nın simgesi olarak gösterilen Özil, Alman Futbol Federasyonu'nu ırkçılıkla suçlayarak Alman Milli Takımı'na sırtını döndü." ifadeleri kullanıldı.