Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

ABD Başkanı Trump'ın son zamanların en çok kazandıran yatırım aracı olan altın üzerindeki etkisi sürüyor. Gram altın dün tarihi rekorunu kırarak 3 bin 457 lira seviyesine yükseldi. Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 25 Şubat 2025 altın fiyatları...

Altın fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Gram altın dün 3 bin 457 liraya ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Altın piyasasında en düşük 3 milyon 446 bin lira, en yüksek 3 milyon 630 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün günün sonunda yüzde 0,2 artışla 3 milyon 533 bin lira oldu.Serbest piyasada gram altın 3.444,73 TL'den, çeyrek altın ise 5.797,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 25 Şubat 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 3.444,00Satış 3.444,73Alış 5.748,00Satış 5.797,00Alış 11.500,00Satış 11.599,00Alış 22.930,00Satış 23.102,00Alış 2.936,05Satış 2.936,33