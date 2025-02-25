26 Şubat okullar tatil mi? Yarın kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri? Yarın okullar tatil mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre ülkemizin Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışları etkili olmaya devam ediyor. 25 Şubat Salı günü birçok il ve ilçede eğitime ara verilirken yarın kar tatili var mı konusunda açıklama bekleniyor.MGM verilerine göre ülkemizin bazı kısımlarında yağış devam ediyor. Kar yağışı sebebiyle 25 Şubat Salı günü eğitime ara verildi. Öğrencilerin gözü ise yarın için gelecek olan kar tatili açıklamasına çevrildi. Bugün Samsun ve Ordu gibi illerde eğitime ara verilirken 26 Şubat Çarşamba günü için herhangi bir açıklama bulunmuyor. Buna göre okullarda yarın eğitime devam edilecek. Hava şartlarının olumsuz olması halinde valilikler akşam saatlerinde kar tatili duyurusunu yapabiliyor. Bu sebeple valiliklerden gelecek olan açıklamalar yakından takip ediliyor.25 Şubat Salı günü bazı illerde okullarda eğitime ara verilirken yarının durumu henüz netleşmedi. Bugün genel olarak Karadeniz Bölgesi'nde kar tatili kararı alınırken çarşamba günü için herhangi bir açıklama yapılmadı. Öğrencilerin gözü ise valiliklerden gelecek olan son dakika açıklamasına çevrildi. Hava şartlarının ulaşımda zorluk yaşatacak duruma gelmesi halinde valilikler kar tatili kararı alabiliyor. Bu nedenle öğrenciler kar tatili duyurusu için akşam saatlerine doğru valiliklerin duyurularını takip ediyor. Yarın okulların tatil olması halinde Tgrthaber.com aracığıyla güncel tatil duyurularına anlık olarak ulaşabilirsiniz.26 Şubat hakkında şu an için herhangi bir okul tatil açıklaması bulunmazken 25 Şubat günü kar tatili ilan edilen iller ve ilçeler arasında Samsun, Ordu, Bartın, Trabzon, Giresun, Sinop, Rize, Artvin, Kastamonu, Zonguldak, Van ve Tokat yer aldı. Bugün bu bölgelerde eğitime kar engeli geldi.