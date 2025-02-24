Ekrem İmamoğlu'nun sahte diploma soruşturmasında yeni gelişme

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sahte diploma iddiasıyla hakkında 'Resmi belgede sahtecilik' soruşturmasında 26 Şubat'ta ifade vermek üzerine savcılığa çağrılmıştı. İmamoğlu, mazeret dilekçesi sunarak ifade davetine kamu görevi nedeniyle gidemeyeceğini belirtti. İfade için 5 Mart' talep etti. Savcılık dilekçeyi kabul ederek İmamoğlu 5 Mart'ta savcılığa ifade vermesine karar verdi.