CHP’de “17’ler” krizi! Gökhan Günaydın imzaya davet etti, hiçbiri icabet etmedi

Hafta boyu milletvekilleri ile yakın temas halinde olan Günaydın'ın, fire vermeden 133 imzanın tamamını alabilmek için çalıştığı öğrenildi. İmamoğlu'nun sağ kolu olarak da bilinen Günaydın, 133 milletvekilinin tamamını İmamoğlu için imza vermeye davet etti ve bu süreçte partinin 'birlik-beraberlik görüntüsü' sergilemesinin önemine dikkat çekti.Günaydın'ın bu girişimine Kılıçdaroğlu'na yakın 17 milletvekilinin hiçbiri icabet etmedi.İmamoğlu için imza vermeyen milletvekilleri arasında Kılıçdaroğlu döneminin önemli isimlerinden Faik Öztrak, Oğuz Kaan Salıcı, Tuncay Özkan ve Orhan Sarıbal gibi isimlerin olduğu görüldü. Yaşanan süreç, İmamoğlu'nun adaylığı daha resmiyet kazanmadan kendisine karşı milletvekilleri arasında yeni bir muhalif grubun oluştuğu şeklinde yorumlandı.Öte yandan İmamoğlu'nun adeta kendisini partiye dayatmak için devreye soktuğu 'tek adaylı ön seçim' yöntemi, örgütlerde de çatlak seslerin yükselmesine sebep oldu. Partili kaynaklardan edinilen bilgilere göre, örgüt temsilcileri arasında 'Tek aday varsa neden ön seçime gidiliyor?' ve 'İmamoğlu aday olacaksa 2 yıl boyunca İBB başkanlığını nasıl yürütecek?' gibi tartışmaların yaşandığı bildirildi.