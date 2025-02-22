CHP’de “17’ler” krizi! Gökhan Günaydın imzaya davet etti, hiçbiri icabet etmedi
Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ‘örgüt denetiminde ön seçim’ yöntemini devreye sokan ve böylelikle ABB Başkanı Mansur Yavaş’ı saf dışı bırakan Ekrem İmamoğlu, önceki gün aday adaylığı başvurusunu genel merkeze sundu. Asıl kriz ise İmamoğlu’nun imza toplama sürecinde patlak verdi. Edinilen bilgilere göre İmamoğlu’nun milletvekillerinden imza toplama çalışmasını, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın yürüttü.
Hafta boyu milletvekilleri ile yakın temas halinde olan Günaydın'ın, fire vermeden 133 imzanın tamamını alabilmek için çalıştığı öğrenildi. İmamoğlu'nun sağ kolu olarak da bilinen Günaydın, 133 milletvekilinin tamamını İmamoğlu için imza vermeye davet etti ve bu süreçte partinin 'birlik-beraberlik görüntüsü' sergilemesinin önemine dikkat çekti.
GÜNAYDIN'IN ÇABASI SONUÇ VERMEDİ
Günaydın'ın bu girişimine Kılıçdaroğlu'na yakın 17 milletvekilinin hiçbiri icabet etmedi.
ÖZTRAK, SALICI, ÖZKAN...
İmamoğlu için imza vermeyen milletvekilleri arasında Kılıçdaroğlu döneminin önemli isimlerinden Faik Öztrak, Oğuz Kaan Salıcı, Tuncay Özkan ve Orhan Sarıbal gibi isimlerin olduğu görüldü. Yaşanan süreç, İmamoğlu'nun adaylığı daha resmiyet kazanmadan kendisine karşı milletvekilleri arasında yeni bir muhalif grubun oluştuğu şeklinde yorumlandı.
ÖRGÜTLER HOMURDANIYOR
Öte yandan İmamoğlu'nun adeta kendisini partiye dayatmak için devreye soktuğu 'tek adaylı ön seçim' yöntemi, örgütlerde de çatlak seslerin yükselmesine sebep oldu. Partili kaynaklardan edinilen bilgilere göre, örgüt temsilcileri arasında 'Tek aday varsa neden ön seçime gidiliyor?' ve 'İmamoğlu aday olacaksa 2 yıl boyunca İBB başkanlığını nasıl yürütecek?' gibi tartışmaların yaşandığı bildirildi.