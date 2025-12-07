Kayseri'de Film Gibi Olay!

Kayseri'de apartmanın 3'üncü katından çarşafla indiler: 2 gözaltıKayseri'nin Kocasinan ilçesinde S.A. ile E.Ö. alkol içmek için arkadaşları H.Ü.'nün evine gitti.Evde henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıkarken, tartışmanın büyümesi üzerine S.A. ile E.Ö. ev sahibi H.Ü.'yü darbetti.Daha sonra evin kapısının parmak iziyle açılmasından dolayı şahıslar evden çıkamadı.S.A. ve E.Ö. 3'üncü katta bulunan evden çarşafları birbirine bağlayarak, binanın altında bulunan marketin çıkıntısına indi.2 şahıs burada mahsur kalırken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından H.Ü.'yü ambulansla hastaneye kaldırdı.İtfaiye ekipleri de S.A. ve H.Ü.'yü mahsur kaldıkları yerden indirerek, polis ekiplerine teslim etti.Gözaltına alınan 2 şahıs gerekli işlemler için karakola götürüldü.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.