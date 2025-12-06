MasterChef Şampiyonu kim olacak, Özkan mı Sezer mi? 2025 MasterChef finalinde kupa sahibini buluyor!

Türkiye'nin en zorlu yemek yarışması MasterChef Türkiye 2025, aylarca süren maratonun ardından bu akşam büyük finale sahne oluyor! Jürinin ve izleyicinin favori isimleri Özkan ile Sezer, şampiyonluk kupasını havaya kaldırmak ve kariyerlerinin en büyük zaferine ulaşmak için son kez canlı yayında tezgah başına geçiyor. Peki, gece sonunda MasterChef Şampiyonu kim olacak? İşte heyecan dolu finale dair tüm detaylar:

Mehmet, Danilo ve Somer Şef'in zorlu etaplarından başarıyla geçen, yetenekleri ve mücadeleleriyle izleyicilerin gönlünde taht kuran iki isim; Özkan ve Sezer, bugün kariyerlerinin zirvesine ulaşma hedefiyle büyük finalde. Finale adını yazdıran bu iki güçlü aday, canlı yayında yapılacak aşamalı final mücadelesinin ardından,şampiyonluk kupasının sahibi olacak. MasterChef 2025 şampiyonu kim oldu gece sonunda en çok yanıt arayacak sorular arasında yer alıyor.MASTERCHEF 2025'TE FİNAL ZAMANIMasterChef Türkiye 2025 sezonu 6 Aralık 2025 tarihi (bugün) itibarıyla sona eriyor. Şef ceketi yarışları ve finalist olma mücadelelerinin ardından finale adını yazdıran Özkan ve Sezer canlı yayında karşı karşıya geliyor.MASTERCHEF FİNAL OYLAMASI NASIL OLACAK?Ceket yarışları ve yarı finalde olduğu üzere aşamalı olarak gerçekleşecek şampiyonluk yarışında puanlama sistemi uygulanacak. İmza tabaklarıyla en yüksek puanı alan kişi kupayı kaldırıyor.Öte yandan ceket giyen dört yarışmacı MasterChef altın kupa için yolculuğuna devam edecek. Altın kupa 7 Aralık pazar günü gerçekleşecek.MASTERCHEF ŞAMPİYONU KİM OLDU?Masterchef 2025 şampiyonu henüz belli olmadı.