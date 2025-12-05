Gram altın çakıldı! İşte detaylar...
Gram altın çakıldı: İşte 5 Aralık gram altın, çeyrek altın fiyatları
Altın fiyatları 5 Aralık Cuma gününü düşüşle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 5 Aralık altın fiyatları...
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ(TL) 38.535,00
SATIŞ(TL) 39.118,00
22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR?
ALIŞ(TL) 5.286,13
SATIŞ(TL) 5.537,54
ONS ALTIN KAÇ DOLAR?
ALIŞ(USD)4.212,06
SATIŞ(USD) 4.212,61
GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ(TL) 5.749,19
SATIŞ(TL) 5.749,97
ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?
ALIŞ(TL) 9.472,00
SATIŞ(TL) 9.564,00
