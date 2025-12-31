Tren faciası! Kafa kafaya çarpıştılar

Peru’da feci bir kaza gerçekleşti. İki trenin kafa kafaya çarpışması sonucu makinist yaşamını yitirirken, 40 kişi de yaralandı.

Peru'nun güneyinde İnka İmparatoru Pachacutec Yupanqui tarafından 15. yüzyılda inşa ettirilen Machu Picchu Kalesi'ne giden demir yolunda kaza meydana geldi.İki trenin kafa kafaya çarpışması sonucu bir makinist hayatını kaybederken, 40 kişi yaralandı.Sağlık yetkilisi, yaralılardan yaklaşık 20'sinin durumunun ciddi olduğunu belirtti. Yaralananlar arasında yabancı turistlerin de bulunduğu aktarıldı.Peru polisi, ağırlıklı olarak turistleri taşıyan trenler arasındaki çarpışmaya ilişkin soruşturma başlattı.