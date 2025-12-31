THY'nin 31 Aralık tarihli 61 seferi iptal edildi...

Türk Hava Yolları (THY), Türkiye’nin doğu ve iç kesimlerinde etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle seferlerinde düzenlemeye gitti. THY İletişim Başkanı Yahya Üstün tarafından yapılan açıklamaya göre, yarın (31 Aralık) planlanan 61 seferin karşılıklı olarak iptal edildiği duyuruldu.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya üzerinden yaptığı bilgilendirmede, iptal kararlarının temel nedeninin yolcu güvenliği olduğunu vurguladı.'UÇUŞ EMNİYETİ ÖNCELİĞİMİZDİR'Üstün, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:'Ülkemizin doğu ve iç kesimlerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık tarihli 61 seferimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Uçuş emniyeti önceliğimizdir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.'YOLCULAR İÇİN ÖNEMLİ BİLGİLENDİRMESeferi iptal olan yolcuların mağduriyet yaşamaması adına THY, tüm işlemlerin dijital kanallar üzerinden yapılabileceğini hatırlattı.Yolcular; uçuş durumlarını sorgulamak, bilet değişim ve iade işlemlerini gerçekleştirmek için, turkishairlines.com adresini veya THY mobil uygulamasını kullanabilecekler.