Karaman’da iki otomobil çarpıştı! 3 yaralı

Karaman'da seyir halinde olan iki otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da farklı yönlere savrulurken, kazada 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaza, Osmangazi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki otomobil ile F.S.A. yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta farklı yönlere savruldu. Kazada otomobilin sürücü M.K. ile her iki araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Polisin yaptığı incelemenin ardından araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.