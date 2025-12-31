  • USD: 42,86 - 42,94
Altın yükseliyor! Gram altın toparladı

Altın piyasaları güne hareketli başladı. Haftalardır bir düşüp bir çıkan altın fiyatları yeni haftayı da bu seyirde açtı.

Ekleme: 31.12.2025 - 08:31 Güncelleme: 31.12.2025 - 08:35 / Editör: Fehmi Öztürk
GRAM ALTIN

Gram Altın Alış: 6.013,31₺
Gram Altın Satış: 6.014,21₺

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek Altın Alış: 9.890,00₺
Çeyrek Altın Satış:10.146,00₺

YARIM ALTIN

Yarım Altın Alış: 19.761,00₺
Yarım Altın Satış: 20.286,00₺

TAM ALTIN

Tam Altın Alış:39.800,28₺
Tam Altın Satış: 40.593,59₺

22 AYAR BİLEZİK

22 Ayar Bilezik Alış: 5.618,69₺
22 Ayar Bilezik Satış: 5.688,45₺