Türkiye ile Mısır arasındaki ticari iş birliği güçleniyor! Bakan Bolat: 15 milyar dolar hedefi yenilendi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mısır'da temaslarda bulundu.Bolat, Mısır Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Hassan El-Khatib ile Kahire'de gerçekleştirilen Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Ticari İstişare Mekanizması (YDTİM) II. Dönem Toplantısı'na başkanlık etti.Bolat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Toplantımızda; iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması, yatırımların karşılıklı olarak güçlendirilmesi, teknik konularda iş birliğinin derinleştirilmesi ve iş çevrelerimizin karşılaştığı sorunların çözümüne yönelik somut adımları kapsamlı şekilde ele aldık. Türkiye ve Mısır olarak, liderlerimizin ortaya koyduğu 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşma konusundaki kararlılığımızı bir kez daha güçlü bir şekilde teyit ettik. Bu hedef doğrultusunda, ilgili kurumlarımızla birlikte yakın çalışma ve düzenli istişare mekanizmalarını kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.Misafirperverlikleri ve yapıcı yaklaşımları için Mısırlı Bakan El-Khatib'e ve tüm Mısır makamlarına teşekkür eden Bakan Bolat, "Bugün imzalanan tutanakların, ülkelerimiz arasındaki dostluğun ve iş birliğinin daha da güçlenmesine vesile olmasını diliyorum" dedi.