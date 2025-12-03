Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Brüksel’de bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'de, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, görüşmede; Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmelerin, Karadeniz'in güvenliğiyle ilgili konuların, 2026 Temmuz ayında Ankara'da yapılacak olan NATO Zirvesi'nin hazırlıklarının ve Türk Savunma Sanayii'nin NATO üyelerine katkılarının ele alındığını bildirdi.