Bakan Ersoy: Kültür, sanat ve turizmi güçlendiren adımlarla 'Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa ediyoruz

Bakan Ersoy, sanal medya hesabından 2025'te kültür, sanat ve turizm alanında yapılan çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.Bakan Ersoy, '2025'te kültür, sanat ve turizm alanında sadece çalışmadık, iz bıraktık. 1 yıl böyle geçti. Asırlara yayılan ilim ve irfan mirasımızı koruyan TÜYEK, 2025'te yazma eser alanındaki küresel liderliğini daha da güçlendirdi. Bugün 760 bini aşkın yazma ve nadir matbu eseri bünyesinde barındıran kurumumuz, bu eşsiz mirası bilim dünyası ve toplumla buluşturmaya devam ediyor. 472 bin 441 eserin dijital nüshası araştırmacıların erişimine açıldı.Dünyanın en büyük yazma eser platformlarından biri olan YEK Portal'ın kullanıcı sayısı yüzde 45 artışla 24 bine, eser görüntüleme sayısı 2 milyonun üzerine çıktı. 2025 boyunca; 31 eser, 36 cilt yayımlandı, 42 yazma eser sergisi, 201 eğitim ve kültürel etkinlik düzenlendi. Toplam koleksiyon büyüklüğü 776 bin 700 esere ulaştı. Ayrıca 29 ülkeden 200 uzmanın katıldığı 1'inci Uluslararası Yazma Eser Sempozyumu, İstanbul'da gerçekleştirildi.TÜYEK, yazma eser alanında yalnızca koruyan değil; üreten, paylaşan ve dünyaya yön veren bir merkez olmayı sürdürdü. Kültür, sanat ve turizmi güçlendiren adımlarla 'Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa ediyoruz' ifadelerini kullandı.