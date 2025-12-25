  • USD: 42,76 - 42,84
Altında rekor sonrası düşüş! Gram altın ne kadar oldu?

Günlerdir yükselişini sürdüren altın fiyatları 25 Aralık Perşembe gününü düşüşle açtı. 6 bin TL'yi aşan rekor sonrası düşüş yaşandı

Ekleme: 25.12.2025 - 09:49 Güncelleme: 25.12.2025 - 09:53 / Editör: Fehmi Öztürk
Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 25 Aralık Perşembe 2025 altın fiyatları...

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek Altın Alış: 10.000,00₺
Çeyrek Altın Satış:10.262,00₺

YARIM ALTIN

Yarım Altın Alış: 19.982,00₺
Yarım Altın Satış: 20.518,00₺

TAM ALTIN

Tam Altın Alış:40.057,11₺
Tam Altın Satış: 40.855,32₺

GRAM ALTIN

Gram Altın Alış: 6.165,53₺
Gram Altın Satış: 6.166,25₺

GÜMÜŞ NE KADAR

Gümüş Alış: 98,84₺
Gümüş Satış:99,05₺