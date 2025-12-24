Sadettin Saran gözaltına alındı!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran üzerine atılı uyuşturucu temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.NE OLMUŞTU?Geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonunda ifadesi alınan Sadettin Saran, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturmanın seyrini değiştirecek en kritik delil olan Adli Tıp raporuna dair çarpıcı sonuç ortaya çıktı. Saran'ın evinde yapılan aramaların ardından sonuç bekleniyordu. İşte, Sadettin Saran'ın saç örneği sonucu:SADETTİN SARAN'IN TESTİNDEN SONUÇ GELDİÜnlü isimlere yönelik yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonunda ifadesi alınan ve evinde arama yapılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örnekleri vermişti. Adli kontrolle serbest bırakılan Fenerbahçe başkanı Saran için yurt dışı çıkış yasağı getirilmişti. Saç örneği sonucu soruşturmanın seyrinde kritik bir veri oluşturuyor.