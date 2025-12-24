  • USD: 42,74 - 42,82
Kadıköy'de korkutan yangın! 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Kadıköy'de Bağdat Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle alevler söndürüldü.

Ekleme: 24.12.2025 - 21:37 Güncelleme: 24.12.2025 - 21:44 / Editör: Damla Demirkaya Şen
Kadıköy'de korkutan yangın! 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldüKadıköy'deki yangın, saat 15.00 sıralarında Bağdat Caddesi'ndeki iki bloklu 5 katlı binada çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüyerek binanın dış cephesini sardı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Polis ekipleri ise Bağdat Caddesi'ni trafiğe kapattı.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında dumandan etkilendiği belirlenen 1 kişiye ambulansta müdahale yapıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Binada ve girişte bulunan restoranda hasarın oluştuğu yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Ekiplerin çalışmalarının ardından Bağdat Caddesi yeniden trafiğe açıldı.