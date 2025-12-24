Adıyaman'da Madde Dehşeti!

Uyuşturucu belası gençlerin peşini bırakmıyor.Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarına gelen 6 arkadaş, burada bir süre oturduktan sonra aniden ayaklandı.Ayakta sendeleyen 6 şahıs, daha sonra iddialara göre aldıkları maddenin etkisiyle tek tek yere yığıldı.Kimi yerde süründü kimi ise düştüğü yerden uzun bir süre hareket edemedi.Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan o anlar, izleyenlerin ve görenlerin şaşkınlığına neden oldu.Çevredeki vatandaşlar, olayın yaşandığı yere sürekli madde bağımlılarının geldiğini ve her zaman bu tür durumlarla karşılaştıklarını dile getirdi.Vatandaşlar aynı zamanda denetimlerin yetersiz kaldığını ve bu nedenle madde bağımlılarının bölgede adeta elini kolunu sallayarak gezdiğini vurguladı.Vatandaşlar, bu tür şahıslara yönelik bölgede çalışmaların yapılmasını istediklerini ve sürekli korku içerisinde kaldıklarını ifade etti.