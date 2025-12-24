Adıyaman'da Madde Dehşeti!
Kentte madde aldıkları iddia edilen 6 arkadaşın hastane yakınlarında tek tek yere yığılıp süründüğü anlar saniye saniye kameraya yansırken çevredeki vatandaşlar duruma tepki gösterdi.
Uyuşturucu belası gençlerin peşini bırakmıyor.
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarına gelen 6 arkadaş, burada bir süre oturduktan sonra aniden ayaklandı.
MADDE ETKİSİYLE BİRER BİRER YERE DÜŞTÜLER
Ayakta sendeleyen 6 şahıs, daha sonra iddialara göre aldıkları maddenin etkisiyle tek tek yere yığıldı.
Kimi yerde süründü kimi ise düştüğü yerden uzun bir süre hareket edemedi.
O ANLAR KAMERADA
Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan o anlar, izleyenlerin ve görenlerin şaşkınlığına neden oldu.
Çevredeki vatandaşlar, olayın yaşandığı yere sürekli madde bağımlılarının geldiğini ve her zaman bu tür durumlarla karşılaştıklarını dile getirdi.
VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ
Vatandaşlar aynı zamanda denetimlerin yetersiz kaldığını ve bu nedenle madde bağımlılarının bölgede adeta elini kolunu sallayarak gezdiğini vurguladı.
Vatandaşlar, bu tür şahıslara yönelik bölgede çalışmaların yapılmasını istediklerini ve sürekli korku içerisinde kaldıklarını ifade etti.
