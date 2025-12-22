Üç Aylar Başladı mı? Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025-2026 dini günler takvimi ile birlikte, Üç Aylar’ın başlangıç tarihi netleşti. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu mübarek dönem; ibadetlerin arttığı, manevi arınma ve huzurun ön plana çıktığı özel bir zaman dilimi olarak kabul ediliyor. Üç Aylar süresince Regaip Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili ile birlikte Kadir Gecesi idrak edilecek. Peki, Üç Aylar ne zaman başlıyor, Recep ayı ayın kaçında başlıyor? İşte Diyanet takvimine göre merak edilen tarihler…Üç Aylar, hicri takvime göre Recep ayının başlamasıyla birlikte idrak edilmeye başlanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı takvime göre, Recep ayının ilk günü Üç Aylar’ın başlangıcı olarak kabul ediliyor. Bu tarih, aynı zamanda Ramazan ayına manevi hazırlık sürecinin de başlangıcı sayılıyor. Müslümanlar bu dönemde ibadetlerine daha fazla yöneliyor, oruç, dua ve tövbe ile ruhsal hazırlık yapıyor.Recep ayı başlangıcı: 21 Aralık 2025 PazarŞaban ayı başlangıcı: 20 Ocak 2026Ramazan ayı başlangıcı: 19 Şubat 2026Bu tarihle birlikte Üç Aylar resmen başlamış olacak.Maneviyatın arttığı bu ayda Müslümanlar, dua ve ibadetlere ağırlık verir, sadaka ve hayır işlerini artırır. Recep ayının 27. gecesi Miraç Kandili olarak idrak edilir. Bu gece, Peygamber Efendimiz’in (sav) Allah’ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilir ve büyük bir öneme sahiptir.Ramazan ayının manevi hazırlık süreci olarak bilinir. Müslümanlar bu ayda oruçlarını artırır, daha fazla dua eder ve hayır işlerine yönelir. Berat Kandili, Şaban ayı içerisinde yer alan en önemli gecelerden biridir.İslam dünyasında en kutsal ay olarak kabul edilen Ramazan, oruç ibadetiyle özdeşleşmiştir. Bu ay boyunca oruç tutulur, geceleri teravih namazı kılınır. Kadir Gecesi, Ramazan ayı içinde idrak edilir ve bin aydan daha hayırlı olduğuna inanılır.