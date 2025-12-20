Camiye pitbull girdi! Cemaat zor anlar yaşadı

Kocaeli’de cuma namazı öncesinde bir camiye başıboş pitbull cinsi köpek girdi. Köpeğin cemaatin arasında gezmesi kısa süreli panik yaşanmasına sebep oldu. Cami içinde bir süre dolaşan köpek, vatandaşların da yardımıyla dışarı çıkarılırken kimseye bir şey olmaması sevindirdi.