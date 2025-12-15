Merakla Beklenen Telefonun Tasarımı Sızdı!

Apple, akıllı telefon dünyasında devrim yaratan ilk iPhone modelini 2007 yılında tanıtmıştı. Şimdi ise gözler, bu efsanevi serinin 20. yıl dönümüne, yani 2027 yılına çevrilmiş durumda. Teknoloji dünyasında dolaşan son raporlara göre Apple, bu özel yıl için iPhone 20 tasarımı üzerinde radikal değişiklikler planlıyor. İddialara göre şirket, iPhone 19 ismini atlayarak doğrudan 20. yıla özel, tamamen çerçevesiz ve fütüristik bir model ile karşımıza çıkacak.Sektörün güvenilir kaynaklarından gelen bilgilere göre, 2027'nin üçüncü çeyreğinde piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 20, alışılagelmişin dışında bir ekran teknolojisine sahip olacak. Bu yeni modelin en çarpıcı özelliği, “dört tarafı kavisli bükme tasarımı” (four-sided bending design) olarak adlandırılıyor. Bu teknoloji sayesinde cihazın ön yüzünde herhangi bir çerçeve veya kesinti bulunmayacak.Mevcut modellerdeki gibi sadece yanlardan değil, hem üstten hem de alttan kavisli bir yapıya sahip olacak bu ekran, kullanıcılara gerçek anlamda “tam ekran” deneyimi sunmayı hedefliyor. Kamera delikleri veya sensör çentiklerinin tamamen ekran altına gizlenmesiyle birlikte, iPhone 20'nin ön yüzeyi kesintisiz bir cam görünümüne kavuşacak. Bu, Apple'ın yıllardır hayalini kurduğu “tek parça cam” vizyonuna en yakın tasarım olacak.Bu iddialı tasarımı hayata geçirmek, sadece tasarım masasında değil, üretim bandında da büyük zorlukları beraberinde getiriyor. Ancak Apple'ın ekran tedarikçilerinden LG Display, bu zorluğun üstesinden gelmek için hazırlıklara başladı bile. Raporlar, LG'nin üretim tesislerini bu yeni ekran teknolojisine uygun hale getirmek için yaklaşık 300 milyon dolarlık devasa bir yatırım yaptığını gösteriyor.Bu yatırım, üretim hatlarının elden geçirilmesi ve dört tarafı kavisli ekranların hassas bir şekilde üretilebilmesi için kullanılacak. LG'nin bu hamlesi, Apple'ın 20. yıl dönümü cihazı için ne kadar ciddi olduğunun ve tedarik zincirini şimdiden bu büyük değişime hazırladığının en somut kanıtı olarak görülüyor. iPhone 20, sadece bir isim değişikliği değil, akıllı telefon tasarımında yeni bir çağın başlangıcı olabilir.