Elazığ’da metruk binada yangın

Elazığ’ın merkez Rızaiye Mahallesi Hacı Tevfik Efendi Sokak’ta bulunan 5 katlı metruk binada, nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları gören çevre sakinleri durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.İTFAİYEDEN HIZLI MÜDAHALEİhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, binanın farklı noktalarına yayılan alevleri kontrol altına alarak kısa sürede söndürdü. Sağlık ekipleri de tedbir amaçlı bölgede hazır bekledi.Alevlerin tamamen kontrol altına alınmasının ardından ekipler, binada detaylı inceleme yaptı. Yangının çıkış nedenine ilişkin araştırmanın sürdüğü öğrenildi.