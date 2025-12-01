Bakan Şimşek GSYH verilerini değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Türkiye ekonomisi, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,7, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak çeyreklik bazda yüzde 1,1 büyüdü" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan GSYH verilerini değerlendirdi. Bakan Şimşek, "Türkiye ekonomisi, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,7, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak çeyreklik bazda yüzde 1,1 büyüdü" dedi.Değerlendirmelerini sosyal medya hesabından yapan Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:2025 yılı üçüncü çeyrek büyümesine ilişkin özet değerlendirmemiz:- Büyüme dengeli seyrediyor.- ⁠Çıktı açığı dezenflasyonu destekliyor.- Cari açık sürdürülebilir seviyede.- ⁠Üretimi zayıf seyreden sektörlere yönelik desteklerimiz artarak devam edecek.- ⁠2026 yılında büyümenin daha olumlu olmasını bekliyoruz.