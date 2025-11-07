Meteoroloji Uyardı Kuvvetli Geliyor!

Hava durumu ile ilgili yapılan son dakika açıklamasının detayları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Meteoroloji'den hava durumuna ilişkin yapılan açıklamaya göre; Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz ile Eskişehir, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Niğde, Kayseri, Aksaray, Çorum ve Amasya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Kırklareli kıyıları, Antalya çevreleri ile Mersin'in Toroslar mevkii için de Meteoroloji'den uyarı geldi. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 7 Kasım 2025 hava durumu tahmin raporu...Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz ile Eskişehir, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Niğde, Kayseri, Aksaray, Çorum ve Amasya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kırklareli kıyıları, Antalya çevreleri ile Mersin'in Toroslar mevkiinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 'kuvvetli yağış' uyarısı geldi. Yapılan açıklamaya göre; yağışların Kırklareli kıyıları, Antalya çevreleri ile Mersin'in Toroslar mevkiinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.BURSA °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇANAKKALE °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile zamanla il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya çevreleri ile Mersin'in Toroslar mevkiinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ADANA °C, 30°CParçalı ve çok bulutluANTALYA °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.HATAY °C, 27°CParçalı bulutluISPARTA °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Eskişehir, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Niğde ve Aksaray çevrelerinin, gece saatlerinde Kayseri çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 21°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA °C, 20°CParçalı ve yer yer çok bulutluNEVŞEHİR °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 20°CParçalı ve çok bulutluDÜZCE °C, 19°CParçalı ve çok bulutluSİNOP °C, 20°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK °C, 18°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Çorum ve Amasya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıRİZE °C, 20°CParçalı bulutluSAMSUN °C, 20°CParçalı ve yer yer çok bulutluTRABZON °C, 20°CParçalı bulutluParçalı, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 17°CParçalı ve çok bulutluKARS °C, 17°CParçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 22°CParçalı bulutluVAN °C, 16°CParçalı bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 25°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 26°CParçalı ve az bulutluMARDİN °C, 25°CAz bulutluSİİRT °C, 26°C