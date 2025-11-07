Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i Karabağ Zaferi'nin 5. yıl dönümü dolayısıyla tebrik etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan mektubunda şu ifadelere yer verdi:"Sayın Cumhurbaşkanım, Sevgili Kardeşim.Halkım ve şahsım adına, Zat-ı Devletlerinizi ve kardeş Azerbaycan halkını, Vatan Savaşı Zaferi'nin beşinci yıldönümü dolayısıyla içtenlikle kutluyorum.Bu şanlı Zafer'in ardından hayata geçirilen barış süreci kapsamında atılan yapıcı adımların kalıcı bir anlaşmayla sonuçlanmasını umuyorum. Kafkasya'da barış ve istikrar ortamının tüm bölgenin refahına hizmet edeceğine ve Kafkasya'nın küresel siyasetteki stratejik önemini daha da artıracağına inanıyorum.Kurtarılan vatanın hızla toparlanıp yeniden inşa edilmesi takdire şayandır. Bu önemli günün yıldönümünde Türkiye, kardeş Azerbaycan'ın hem bölgede hem de ötesinde emin adımlarla kaydettiği ilerlemeye tanıklık etmekten büyük gurur duyuyor; acısını kendi acısı, sevincini de kendi sevinci olarak görüyor."Tek millet, iki devlet" ilkesi üzerine kurulu üst düzey ilişkilerimiz ve ortak kaderimizden güç alan kopmaz kardeşlik bağlarımız, geçmişte olduğu gibi bugün de güçlenerek devam ediyor.Güçlü temeller üzerine kurulu ittifakımız ve her alanda gösterdiğimiz özel işbirliğimiz, bölgesel barış, güven ve istikrarın en önemli sütunlarından biri haline gelmiştir.Şüphesiz ki sizin bilge liderliğiniz altında Azerbaycan'ın başarıları bölgemizin refahına önemli katkılar sağlamaya devam edecektir."Bu vesileyle Zat-ı Devletleri'ne sağlık, dost ve kardeş Azerbaycan halkına da hayırlı günler ve refah diliyorum."