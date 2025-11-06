AK Partili Akbaşoğlu'ndan CHP'lilere sert tepki! 'Önce kendi genel başkanınızın...'

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis'te yaptığı konuşmasında CHP'lilere sert tepki gösterdi. Akbaşoğlu 'Önce kendi genel başkanınızın dilini düzeltin, kendi hakaretlerini geri almasını sağlayın. Ondan sonra onu iade eden bizim arkadaşlarımıza söz söyleme hakkını belki elde edebilirsiniz.' dedi.Akbaşoğlu konuşmasında 'Değerli milletvekillerimiz bir dakikalık konuşmalarda kendi görüş ve düşüncelerini sarahaten açıklamış ve hakaret edenlere hakaretlerini iade etmişlerdir. Dolayısıyla burada dikkat edilmesi gereken bu çirkin ve rezil dili kullanmamak noktasında önceliği kendilerini mutlaka gözetmeleri gerektiğidir. Şairin ifadeleriyle, Tahir Efendi bana ‘kelp' demiş. İltifatı bu sözde zahirdir. ‘Maliki mesebim zira itikadımca kelp Tahir'dir.' cümlelerinden mısralarından hareketle Özgür Özel'in söylemiş olduğu ifadeleri kendi sıfatlarını itirafı olarak, arkadaşlarımız kendisine iade etmiştir. Dolayısıyla sözün sahibine ilk söyleyene değil de ona cevap verenlere buradan cevap vermeye çalışmak, usul ve yönteme aykırılıktır. Önce kendi genel başkanınızın dilini düzeltin, kendi hakaretlerini geri almasını sağlayın. Ondan sonra onu iade eden bizim arkadaşlarımıza söz söyleme hakkını belki elde edebilirsiniz. Burada arkadaşlarımız bütün milletimiz tarafından telhin edilen bu yaklaşımı sözün sahibine iade etmek ile doğru bir iş yapmışlardır. Kendilerini tebrik ediyorum.' ifadelerini kullandı.