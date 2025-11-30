Terörsüz Türkiye Sürecinde 10 Milyon Turist!

Güneydoğu Anadolu'da yıllarca süren olaylar, PKK'nın kendini fesih kararı aldığı terörsüz Türkiye sürecinde yerini huzur ve güvene bıraktı.Bu huzur ve güven ortamıyla Diyarbakır, Mardin, Batman ve Şanlıurfa'yı ülkenin farklı yerlerinden gelen yaklaşık 10 milyon kişi ziyaret etti.Ziyaretçiler genellikle, Diyarbakır'ın Sur ile Eğil ilçeleri, Mardin ve Midyat ilçesi, Şanlıurfa ile Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki tarihi yerleri gezip yöresel yemekleri de tatmanın şansını yakaladı.Süreçle birlikte Türkiye'nin tamamen terörden temizlenmesiyle birlikte önümüzdeki yıl bu rakamın 2 katına çıkması bekleniyor. Yaşanan ziyaretçi akını en çok ise bölge esnafını memnun etti.Ziyaretçi Zehra Altun, değişimin güvenlikten ziyade önyargıları da yıktığını söyledi. Ziyaretçi Eyyüp Gümüş ise bölgede artık terörün değil yatırım ve ekonominin konuşulduğunu aktardı.Turizmci Hüseyin Çelik, en fazla Hasankeyf bölgesine ziyaretçi artışı gerçekleştiğini belirtirken, esnaf Ramazan Peker, sürece her kesimin destek vermesi gerektiğini söyledi.