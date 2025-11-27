Sahilde köpekbalığı dehşeti! Genç kadın hayatını kaybetti

20'li yaşlarında olduğu belirtilen çiftin Perşembe sabahı Crowdy Bay Ulusal Parkı'ndaki Kylies Beach'te boğa köpekbalığı saldırısına uğradığı ifade edildi. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan erkek helikopterle hastaneye götürüldü.Olay yerine 06.30'dan hemen sonra ulaşan ekipler, bir görgü tanığının yaralı adamın bacağına yaptığı turnikenin kritik önemde olduğunu söyledi.NSW Ambulans Birimi'nden Süperintendant Josh Smyth, 'Bu cesaret inanılmaz. Kendinizi böyle bir riske atmanız kahramanca. Bu müdahale, hastaya ulaşmamız için bize zaman kazandırdı.' dedi.Birincil Endüstriler Departmanı, adli incelemelerin saldırının büyük bir boğa köpekbalığı tarafından gerçekleştirildiğini doğruladığını açıkladı.Boğa köpekbalıkları, Uluslararası Köpekbalığı Saldırı Dosyası'na göre dünyada en ölümcül üçüncü tür olarak biliniyor. Ayrıca Avustralya Müzesi'ne göre boğa köpekbalıkları 'insanlar için potansiyel olarak tehlikeli' kabul ediliyor.Saldırının ardından bölgeye beş akıllı tamburlu tuzak yerleştirildi. Surf Life Saving NSW, çevredeki sahilleri en az 24 saat kapatarak dronelar ile bölge taraması başlattı.Surf Life Saving NSW CEO'su Steve Pearce, 'Bu çok üzücü bir trajedi ve çiftin ailelerine en derin başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Şimdilik, lütfen çevredeki plajlardaki sudan uzak durun ve cankurtaranların talimatlarına uyun.' açıklamasında bulundu.Bu trajik ölüm, Long Reef (Sydney) açıklarında üç ay önce 3,5 metrelik büyük beyaz köpekbalığı tarafından öldürülen 57 yaşındaki sörfçü Mercury Psillakis'in ölümünden henüz üç ay bile geçmeden meydana geldi.Tanıklara göre sörfçü iki bacağı da kopmuş halde sudan çıkarılmıştı.Yetkililer, bunun Avustralya'da bu yıl yaşanan beşinci ölümcül köpekbalığı saldırısı olduğunu doğruladı.Geçen yıl 13 köpekbalığı saldırısının gerçekleştiği ancak ölüm yaşanmadığı ifade edilirken, 2020'de yedi kişinin ölümcül saldırılarda hayatını kaybettiği belirtildi.Son 20 yılda köpekbalığı ısırıklarında belirgin bir artış yaşanıyor. Uzmanlar, kıyı nüfusunun artması, iklim değişikliği, habitat kaybı, su sporlarının yaygınlaşması ve av davranışlarındaki değişimleri temel etkenler olarak gösteriyor.