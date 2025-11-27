Cevdet Yılmaz'dan enflasyon açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonla ilgili açıklamada bulundu. Cevdet Yılmaz 'Yeniden ana eğilimine, düşüş eğilimine girmiş durumda enflasyon. Bu ayın enflasyonunun da iyi bir noktada geleceğini tahmin edebiliyoruz.' ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medyadan da bir paylaşımda bulundu.Yılmaz'ın paylaşımı şu şekilde:'Ankara Sanayi Odası'nın 62. Kuruluş Yıl Dönümü vesilesiyle düzenlenen ödül töreninde, başkentimizin üretim ve teknoloji vizyonuna yön veren kıymetli sanayicilerimizle bir aradaydık.Küresel ekonomide artan belirsizliklere rağmen Türkiye; büyüme performansı, ihracattaki güçlü ivmesi, bütçe disiplinini koruyan yapısıyla pozitif ayrışmaya devam ediyor. Sanayimizi katma değerli üretime dönüştüren yeni teşvik sistemimiz, OSB yatırımlarımız, yeşil ve dijital dönüşüme yönelik desteklerimiz ve Ar-Ge odaklı programlarımızla bu ivmeyi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz.Ankara ise yüksek teknoloji ihracatındaki liderliği, 15 OSB'si, nitelikli iş gücü ve yükselen sanayi ekosistemiyle Türkiye'nin üretim üssü olma konumunu pekiştiriyor.Bu yıl farklı kategorilerde ödül alan tüm firmalarımızı gönülden tebrik ediyor, ülkemizin kalkınma yolculuğuna önemli katkılar sunan ASO camiasına ve programa katkı sunan herkese teşekkür ediyorum.'