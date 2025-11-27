Asgari ücret zammı için yeni tahmin! İlk toplantıya sayılı günler kaldı

Milyonlarca çalışan 2026 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi için şimdiden Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak sonucu merakla bekliyor. Komisyon ilk toplantısını 1 Aralık Pazartesi günü yapacak. Zam işçi-işveren ve hükümet temsilcilerinin vereceği karar ile belli olacak.Çalışanların yakın takibindeki kritik süreçten çıkacak sonuç için tahminler gelmeye devam ediyor. Ünlü banka asgari ücret için beklentisini açıklarken, kulislerde konuşulan rakam da ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...Asgari ücret her yılın son ayında bir araya gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmalarıyla belirleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu yıl da Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu 1 Aralık'tan itibaren işçi ve işveren temsilcileriyle yeniden bir araya gelerek asgari ücreti belirleyeceklerini söyledi.Asgari ücretin çalışma hayatında en temel ücret seviyesini ifade eden bir gösterge olduğunu vurgulayan Işıkhan, 'Bu süreçte temel önceliğimiz, sosyal diyalog çerçevesinde tarafların ortak akılla uzlaşmaya varmasıdır. Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum' dedi.Asgari ücret için uzmanların hesaplamalarının yanı sıra İngiliz bankacılık devi HSBC de beklentisini açıkladı. 2026 Türkiye raporunu yayımlayan banka, asgari ücrete 2025 yılında olduğu gibi enflasyon beklentilerine uygun olarak bir zam yapılabileceğini vurguladı.Gelecek yıl sonunda enflasyonun yüzde 20'ye kadar gerileyebileceğini, büyümenin ise yüzde 3,5 olabileceğini ve politika faizinin de yüzde 25,5 kadar çekilebileceğini öngören banka, 'asgari ücrete %20 civarında artış yapılabileceğini' belirtti.Kulislerde asgari ücret zammına ilişkin olarak hükümetin geçen yıl izlediği politikanın unutulmaması gerektiği dile getiriliyor. Komisyon, 2024 yılında gerçekleşen enflasyon oranı yerine, 2025 yılı için hedeflenen enflasyon verisini dikkate almıştı.Geçtiğimiz yıl yüzde 44 enflasyona karşın komisyon asgari ücrete yüzde 30 zam yapmıştı. Kulislerde bu yılda hükümetin yürütülen sıkı para politikaları doğrultusunda yine hedeflenen enflasyona göre karar verebileceği öne sürülüyor.Kulislerde aynı zamanda geçmiş yıllardaki uygulamalara vurgu yapılarak, hükümetin yüzde 5'le 10'a kadar refah payı verildiği de anımsatılıyor. Ekonomist Muhammet Bayram da asgari ücrete refah payına işaret ederek 'Böyle rakamlarda bütüne tamamlanması beklenir. Asgari ücrete ara zam yapılmadığı için Cumhurbaşkanımızın refah payı artışıyla 30 bin TL'ye gelmesi mümkün.' şeklinde konuşmuştu.Asgari ücrete yüzde 20 ve 25, 30 oranında bir zam öne çıkıyor. Bayram, 'Asgari ücret; yüzde 28 zamla 28.293 TL'ye, yüzde 30 zamla 28.735 TL'ye, yüzde 32 zamla 29.177 TL çıkacak. Şu anda asgari ücrette yüzde 30'luk zam öne çıkıyor.' dedi.Asgari ücret için ilk olarak Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini öne çıkıyor. TCMB'nin yüzde 31-33 aralığındaki yıl sonu hedefine göre, asgari ücret yüzde 31 oranıyla net 28 bin 956 TL, yüzde 32 oranıyla net 29 bin 177 TL ve yüzde 33 oranıyla da net 29 bin 398 TL olarak hesaplanıyor.Merkez Bankası'nın 2026 için hedeflediği yüzde 16'lık enflasyon oranına göre ise net 25 bin 640 TL, brüt ise 30 bin 165 TL'ye çıkıyor.Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne katılan 68 ekonomist de yüzde 31,77 olan enflasyon beklentilerini kasım ayında yüzde 32,20'ye çıkardı. Buna göre ise asgari ücret 30 bin TL bandına yaklaşacak.Hesaplamalar doğrultusunda asgari ücret net-brüt hesaplaması şu şekilde:- Yüzde 20 zamla brüt 31.206,60 TL net 26.525,60 TL- Yüzde 25 zamla brüt 32.506,88 TL net 27.630,84 TL- Yüzde 30 zamla brüt 33.807,15 TL net 28.736,07 TLYüzde 31 zamla net 28 bin 956, brüt 34 bin 66 TL,Yüzde 32 oranıyla net 29 bin 177, brüt 34 bin 326 TLYüzde 33 oranıyla da net 29 bin 398, brüt 34 bin 586 TL