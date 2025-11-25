Paybull’a yasadışı bahis soruşturması! 25 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi ile şirket yetkilileri hakkında yasa dışı bahis gelirlerini aklama soruşturması başlatıldı. Tespit edilen eylemler çerçevesinde; İstanbul merkezli Tekirdağ, Zonguldak, Ankara, İzmir, Balıkesir, Bitlis, Sinop ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.Operasyon neticesinde 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin suç tarihinden sonra edinildiği belirlenen malvarlıklarına Paybull Anonim Şirketine ve Lezzona Gıda Anonim Şirketine mahkeme kararıyla el konuldu.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayında alınan kararla Paybull'un faaliyet iznini iptal etmişti.TCMB'nin kararı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.' Paybull Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'ye 20/6/2013 tarih ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 14, 15, 18 ve 19 uncu maddeleri çerçevesinde yapılan değerlendirmeler neticesinde 17/12/2020 tarih ve 10995/20594 sayılı ve 29/9/2023 tarih ve 11507/21106 sayılı TCMB Kararları ile verilen ödeme ve elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izinlerinin Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve 19 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca iptal edilmesine karar verildi.'