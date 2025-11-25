Mardin'de dehşet! Aynı aileden 3 kişi ölü bulundu

Dehşete düşüren olay, gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi'ndeki Hacı Şeyhmus Can Apartmanı'nın 2'nci katındaki dairede meydana geldi.Kaya ailesinden haber alamayan komşuları, mahalle muhtarı ile birlikte kapıyı açarak içeri girdi. Evde yapılan kontrolde; baba Mehmet Kaya, eşi Berna Kaya ve çocukları Samyeli Kaya'nın başlarından silahla vurulmuş halde hareketsiz yattığını gördü. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Kontrolde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedenler otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.