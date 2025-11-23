Türkiye'nin COP31 Ev Sahipliği! ' Başkan Erdoğan Kazanan Lider '

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi'nde küresel ekonomi, ticaret ve sürdürülebilir kalkınma hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, dünya genelinde toplam borçluluk oranının küresel hasılanın yüzde 324'üne ulaştığını, Türkiye'de ise bu oranın yüzde 89 seviyesinde seyrettiğini belirterek,' Bu görece düşük borçluluk düzeyi bize hem yapısal dönüşümü hızlandırmak hem de yatırımlar için ilave kaynak ayırmak için önemli bir mali alan sağlıyor' açıklamasını yaptı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, düşük gelirli ekonomilerin çoğunun bu imkana sahip olmadığını belirterek,' Bu ülkeler yüksek finansman maliyetleriyle daralan mali alan arasında adeta sıkışmış durumdalar. Birleşmiş Milletler'in 2025 borç raporuna göre 3,4 milyar insanın yaşadığı ülkelerde faiz ödemeleri, sağlık ve eğitim harcamalarını aşmış vaziyette. Bilhassa düşük gelirli ülkeler için borç yeniden yapılandırma süreçlerinde adil ve eşit muameleye dayalı bir yaklaşımın benimsenmesini destekliyoruz. Türkiye olarak G20 ortak çerçevesi kapsamında katkı sunduğumuz Gana ve Etiyopya'nın borçlarının yeniden yapılandırılması sürecinde alınan mesafeyi memnuniyetle karşılıyoruz. Bu örnekten hareketle kimsenin geride bırakılmadığı daha kapsayıcı bir küresel ekonomi inşasında tüm G20'yi daha fazla sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum' değerlendirmesini yaptı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, gelecek yıl yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) ev sahipliğini ve başkanlığını Türkiye'nin yapacak olmasını da memnuniyetle karşıladı.Başkan Erdoğan'ın G20 Zirvesi'nde yaptığı konuşmalar ve Türkiye'nin 2026'da COP31'e ev sahipliği yapacak olması uluslararası medyada geniş yankı uyandırdı.ABD merkezli Barron's, COP31'e ilişkin Türkiye–Avustralya uzlaşmasını öne çıkaran haberinde, Başkan Erdoğan'ın çok taraflılığın kaybettiği zeminde sağlanan mutabakatı özellikle anlamlı bulduğunu belirtti. Haberde, Antalya'daki iki haftalık zirvenin Türkiye tarafından yönetileceği, Avustralya'nın ise başkan yardımcısı sıfatıyla sürece eşlik edeceği ifade edildi.Yunanistan merkezli Newsbreak, Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği kazanmasını kapsamlı şekilde değerlendirdi. Haberde, Başkan Erdoğan 'uluslararası alanda kazanan lider' olarak nitelendirildi. Türkiye ile Avustralya arasında yapılan anlaşmanın, BM iklim diplomasisinde yeni bir denge oluşturduğunu vurgulayan haber, yetki paylaşımının nadiren görülen bir model olduğunu belirtti.İtalya merkezli Agenzia Nova, Başkan Erdoğan'ın 'kimsenin geride bırakılmadığı kapsayıcı ekonomi' mesajını öne çıkardı. Haberde, Türkiye'nin düşük gelirli ülkelere adil kalkınma yardımı sağlama ve borç yapılandırma süreçlerinde sorumluluk üstlenme çağrısı vurgulandı. Başkan Erdoğan'ın küresel ticarette zayıflama trendine dikkat çekmesi ve sürdürülebilir kalkınma için yeni finansman modellerine işaret etmesi de haberde yer aldı.Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Tesaaworld, Başkan Erdoğan'ın Türkiye'nin COP31'i düzenleyecek olmasından duyduğu memnuniyeti aktardı. Haberde, Başkan Erdoğan'ın güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesini 2035'e kadar 4 katına çıkarma hedefi ön plana çıkarıldı.Azerbaycan merkezli News AZ, Başkan Erdoğan'ın uluslararası ticaret ve kalkınma konularındaki mesajlarını aktararak, tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi ve Dünya Ticaret Örgütü kurallarına bağlılığın önemi vurgulandı. Başkan Erdoğan'ın düşük gelirli ülkelerin finansman maliyetlerine dikkat çekmesi ve kapsayıcı ekonomi çağrısı haberde öne çıktı.Pakistan merkezli Business Recorder, Başkan Erdoğan'ın Türkiye–Avustralya anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını ve COP31'in Antalya'da gerçekleştirileceğini bildirdi. Haberde, 'Alışılmadık yetki paylaşımı' modelinin uluslararası iklim görüşmelerinde nadir görüldüğüne dikkat çekildi.