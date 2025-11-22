Vietnam'da sel kabusu! Bilanço ağırlaşıyor

Vietnam'da geçtiğimiz haftadan beri etkisini gösteren şiddetli yağışlar felaketi beraberinde getirdi. Yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında bilançonun ağırlaştığı açıklandı. Öte yandan yaşanan felaketler sonrası yapılan incelemelerde ortaya çıkan ekonomik kayıp dudak uçuklattı.

Asya ülkesi Vietnam'ın orta kesimini vuran sel ve toprak kaymalarında bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Vietnam Afet ve Sel Yönetim Kurumundan yapılan açıklamada, felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 55'e yükseldiği, 13 kişinin ise kaybolduğu ifade edildi.Hayatını kaybedenlerin 27'si Dak Lak bölgesinde, 14'ü ise Khanh Hoa bölgesinde kayda geçti. Ayrıca 28 bin 400'den fazla ev ve ve 80 bin hektardan fazla tarım arazisi sular altında kalırken, 946 ev de hasar gördü.Yaşanan felaketler sonrası yapılan incelemelerde ekonomik kaybın yaklaşık 9 trilyon dong (341 milyon dolar) olduğu belirtildi.