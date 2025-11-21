İstanbul'da bir zehirlenme vakası daha! 25 kişi hastaneye kaldırıldı

İstanbul'da zehirlenme vakalarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, Şişli'de aynı işletmede yemek yiyen 25 kişinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurduğunu aktardı.25 KİŞİ HASTANELERE BAŞVURDUGüner, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, 'İstanbul'un Şişli ilçesinde bir işletmede yemek yiyen bazı vatandaşlarımız, gıda zehirlenmesi şüphesiyle çevredeki hastanelere başvurmuştur. Olayla ilgili olarak toplam 25 kişi sağlık kuruluşlarına müracaat etmiştir.'GEREKLİ TEDAVİLER YAPILMAKTADIR'Başvuruda bulunan vatandaşlarımızın genel sağlık durumları iyi olup, gerekli tıbbi değerlendirme ve tedavileri yapılmaktadır.' ifadelerini kullandı.