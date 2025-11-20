Ukrayna duyurdu: ABD'nin barış planı taslağı elimizde

Ukrayna'dan yapılan açıklamaya göre, ABD'nin barış planı taslağı Ukrayna'ya ulaştı. Zelenskiy'nin Trump ile diplomatik fırsatları görüşmeyi beklediği aktarıldı.UKRAYNA'NIN PLANIN BİRÇOK NOKTASINA İTİRAZ ETTİĞİ İDDİASIABD merkezli Axios internet sitesinin ismi açıklanmayan ABD'li ve Ukraynalı yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Trump yönetimi, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı bitirmek amacıyla 28 maddelik bir plan hazırladı. Trump'ın planında, ABD'nin ve diğer ülkelerin Kırım ve Donbas'ı yasal olarak Rus toprağı olarak tanıyacağı ifade edilirken, Ukrayna'dan böyle bir şeyin talep edilmeyeceği aktarıldı. Planla ilgili doğrudan bilgi sahibi bir kaynak, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'un, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile müzakere etmek üzere yetkilendirildiğini ve Umerov'un yorumlarının çoğunun 28 maddelik planın metnine dahil edildiğini ileri sürdü. Ukraynalı yetkili ise Umerov'un toplantı sırasında planın şartlarını kabul etmediğini ve Ukrayna'nın birçok noktaya itiraz ettiğini iddia etti.PLANA GÖRE RUSYA'YA BAZI UKRAYNA TOPRAKLARININ BIRAKILABİLECEĞİ ÖNGÖRÜLÜYORABD'li yetkili, Başkan Donald Trump yönetiminin, söz konusu planda, bazı Ukrayna bölgelerinin, Moskova yönetimine bırakılmasının öngörüldüğünü öne sürdü. Bu durumun koşula bağlı olduğunu belirten ABD'li yetkili, bunun Rusya'nın Ukrayna ve Avrupa'ya yönelik gelecekte olası bir Rus saldırısına karşı ABD'ye güvenlik garantisi vermesi karşılığında olabileceğini iddia etti. ABD'li yetkili, Trump yönetiminin, Rusya ve Ukrayna Savaşı'nın devam etmesi durumunda Kiev yönetiminin 'zaten topraklarını kaybedeceğini,' bu nedenle şimdi bir anlaşmaya varmanın 'Ukrayna'nın çıkarına olduğunu' düşündüğünü aktardı.ABD'li yetkiliye göre, Trump yönetiminin 28 maddelik planında, Rusya'nın Luhansk ve Donetsk'in (Donbas bölgesinin) fiili kontrolünü ele almasının öngörüldüğünü öne sürdü. Rusya'nın fiili kontrolü altına geçtikten sonra Ukrayna'nın çekileceği Donbas'ın askerden arındırılmış bölge olarak kabul edileceğini iddia eden yetkili, Rusya'nın buraya asker konuşlandıramayacağını öne sürdü.ZELENSKİY'NİN BAŞKA BİR PLAN HAZIRLADIĞI İDDİASIWitkoff'un Zelenskiy ile Ankara'da görüşme planladığını öne süren ABD'li yetkili, Zelenskiy'nin Umerov ile varılan mutabakatlardan geri adım attığı ve Trump planını görüşmek istemediği anlaşılınca toplantının ertelendiğini iddia etti. ABD'li yetkili, Zelenskiy'nin bunun yerine Avrupa'daki yetkililerle birlikte hazırlanan ve 'Rusya'nın kabul etmeyeceği' başka bir planla Ankara'ya gittiğini ileri sürdü. Ukraynalı yetkili ise Zelenskiy'nin Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere planı daha geniş bir formatta görüşmek istemesi nedeniyle toplantının ertelendiğini savundu. ABD'li yetkili, Zelenskiy'nin isterse yeni ABD planını görüşmek üzere Washington'a gelebileceğini belirterek, 'Şimdi bekleyeceğiz. Top Zelenskiy'nin sahasında.' dedi.