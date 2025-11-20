Erzurumlular ona 'beyaz altın' diyor! Kilosu 500 lira

Ünlü şeflerin vazgeçilmez tercihi olan bu özel ürün; eşsiz aroması, kolay pişmesi ve kendine has lezzetiyle fark oluşturuyor.Tamamen doğal yöntemlerle üretilen ve coğrafi işaret tesciline sahip İspir fasulyesi, hem kalite hem de lezzet bakımından rakip tanımıyor.Her yıl yüzlerce ton üretimi yapılan İspir fasulyesi, kilosu 350 ile 500 lira arasında alıcı buluyor. Birçok ulusal ve uluslararası yemek programında tanıtılan İspir fasulyesi, Erzurum'un tarımsal zenginliğini dünyaya tanıtarak bölge ekonomisine de önemli katkı sağlıyor.Erzurumluların 'beyaz altın' olarak nitelendirdiği İspir fasulyesi, doğallığıyla olduğu kadar Erzurum'un bereketli topraklarının da simgesi haline geldi.