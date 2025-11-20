Böcek ailesinin ölümünde yeni gelişme: Otel sahibi ve çalışana yakalama kararı!

Olay, 12 Kasım'da Fatih'te bulunan bir otelde meydana geldi. Almanya'dan İstanbul'a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti, çocukları Kadir Muhammet ve Masal ile birlikte Fatih'teki otelde konaklamaya başladı. Gece saatlerinde anne Çiğdem Böcek, kızı Masal'ı hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine otele sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan çocuklar Masal Böcek ve ağabeyi Kadir Muhammet hayatını kaybetti. Anne Çiğdem Böcek ise çocuklarının ölümünden 2 gün sonra, 14 Kasım günü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Baba Servet Böcek ise 17 Kasım'da hayatını kaybetti.6 DAKİKA BOYUNCA KİLİTLİ KAPIYI AÇMAYA ÇALIŞMIŞ12 Kasım tarihinde fenalaşan aile taksiyle hastaneye gitti. Ardından hastaneden çıkan aile otele geri döndü. Otelde ilaçlama iddiasıyla zehirlenerek fenalaşan anne, baba ve 2 çocuk için 13 Kasım tarihinde ambulans çağırıldı. Şüpheli M.M.U.D.C. ise otelin kapısını kilitleyerek yemek yemek için dışarıya çıktı. O esnada otelin önüne ambulans gelirken, talihsiz aile kapının kilitli olmasından dolayı otelden çıkamadı. Baba Böcek kucağında bulunan çocuğu ile birlikte kapıyı kırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Çevredeki vatandaşlar kapıyı kırmak için yardım ederken, M.M.U.D.C. geri döndüğünde otelin önünde ambulans gördü. Şüpheli otelin önüne gelerek kapıyı açarken, baba Servet Böcek 6 dakika boyunca otelden çıkmak için uğraştı. Talihsiz ailenin kapısı kilitli otelden çıkarak ambulans binmek için uğraştıkları anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, baba Servet Böcek'in otelin kapısını kucağında yarı baygın çocuğuyla kırmaya çalıştığı görüldü.4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDISoruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden otel çalışanı M.M.U.D.C, ilaçlama şirketi sahibi Zeki K., İlaçlama şirketinin sahibin oğlu Serkan K, ilaçlama şirketi çalışanı Doğan C., midye satıcısı Yusuf D., kafe sahibi Fatih Mustafa O., kokoreçci Ercan E. ve lokum satıcısı Fatih T. tutuklandı. Otel çalışanı R.B, Otel sahibi Hakan O. ve Simit satıcısı Mahmut K. ise 'yurt dışı çıkış yasağı' ve 'İmza atma' şeklinde adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.OTEL SAHİBİNE VE ÇALIŞANA TUTUKLAMA KARARIBöcek ailesinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada adli kontrolle serbest bırakılan otel sahibi ve resepsiyon görevlisi hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.