İstanbul Bahçelievlerde kimliği belirlenemeyen grup, tepki çeken bir olaya imza attı.Akşam saatlerinde camiye gelen bazı şahıslar, cami hoparlöründen İzmir Marşı'nı çalmaya başladı.Cami hoparlöründen dakikalarca İzmir Marşı çalınırken, o anlar ise kayda alındı.İzmir Marşı'nı hoparlörden çalan şahısların kim olduğu belirlenemedi ancak sosyal medyadan tepki yağdı.Cami hoparlöründen İzmir Marşı'nın çalınmasının paylaşılmasının ardından sosyal medyada yorum yağdı ve vatandaşlar, İçişleri Bakanlığı'nı etiketleyerek gereğinin yapılmasını istedi.