TikTok Yapay Zeka İçeriklerini Azaltacak!

Popüler sosyal medya platformu, kullanıcı deneyimini iyileştirmek adına TikTok yapay zeka içerikleri için yeni bir özellik geliştiriyor. Bu yenilik sayesinde kullanıcılar, karşılarına çıkan yapay zeka destekli videoları kontrol altına alabilecekler.Şirket, “Sizin İçin” akışında görünen yapay zeka üretimi içerikleri azaltmak için bir seçenek sunmaya hazırlanıyor. Bu yeni ayar, tamamen yapay zeka tarafından oluşturulan içeriklerin yoğunluğunu düşürmenize olanak tanıyacak. Böylece akışınızda daha fazla insan yapımı, orijinal içerik görebileceksiniz.Bu filtreleme sistemi, “İçerik Kimlik Bilgileri” (Content Credentials) standardına dayanıyor. Sistem, meta verilerinde yapay zeka imzası taşıyan videoları otomatik olarak algılıyor. Platform, bu sayede hangi videonun filtreleneceğini kolayca belirleyebiliyor. Ancak bu özellik tüm yapay zeka içeriklerini tamamen engellemiyor. Sadece C2PA standartlarına uygun olarak etiketlenmiş içerikler üzerinde çalışıyor.TikTok, geçtiğimiz aylarda yapay zeka ile üretilen içerikleri otomatik olarak etiketlemeye başlamıştı. Bu hamle, platformdaki şeffaflığı artırmayı hedefliyor. Ayrıca şirket, Adobe ve Microsoft gibi devlerin desteklediği C2PA girişiminin de bir parçası. Bu yeni özellik ile kullanıcılara daha şeffaf ve kontrol edilebilir bir sosyal medya deneyimi sunuluyor.