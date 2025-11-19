İstanbullunun Verileri Bu Merkeze Aktarıldı!

Ekrem İmamoğlu suç örgütüne yönelik soruşturmada, 15 milyon vatandaşı ilgilendiren bir "dijital casusluk" ağı deşifre oldu. Örgütün, "İstanbul Senin" ve "İBB Hanem" uygulamaları üzerinden topladığı kişisel verileri, ABD ve Almanya'daki algı merkezlerine aktararak seçmen profili oluşturduğu belirlendi. Vatandaşların her adımının anlık izlendiği sistemin yönetim panelinde ise isimleri tek tek tespit edilen yabancı uyruklu "hacker"ların bulunduğu ortaya çıktı.

Casus Hüseyin Gün aracılığıyla yabancı istihbarat örgütleriyle işbirliği yaptıkları ortaya çıkan Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'nün, Keyclork isimli özel bir yazılımla geliştirdiği 'İstanbul Senin' ve 'İBB Hanem' isimli uygulamalar üzerinden elde ettikleri 15 milyon vatandaşa ait özel verileri, davranış analizi yaparak seçmen profili oluşturma hizmeti sağlayan Amerika merkezli 'mixpanel. com - sentry.io' ve Almanya merkezli 'adjust.com' isimli web sitelerine gönderdikleri belirlendi.Suç örgütü tarafından ABD ve Almanya'daki algı merkezlerine aktarıldığı belirlenen verilerde, vatandaşların aldıkları nefesi ve attıkları her adımı anlık olarak izleyebilmeye ve davranışları üzerinden kişi profili oluşturmaya imkân sağlayan tüm kişisel verileri yer aldı.Keycloak isimli yazılımın yönetim panelinde, Aychyut Thumbalam, Ashwin Kumar, Parvathi P., Nagander Balaji ve Hariharan Chitrarasu isimli yabancı uyruklu yöneticiler olduğu görüldü.Söz konusu isimler üzerinde yapılan araştırmalarda bu kişilerin yazılım alanında uzman olan yabancı hacker'lar oldukları belirlendi.