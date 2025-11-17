Kocaeli’de 25 yılla aranan firari operasyonla yakalandı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı. “Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma” suçundan 25 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.

İzmit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yapılan çalışmalar sonucu, 'Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma' suçundan hakkında kesinleşmiş 25 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma'da tamamlanan işlemleri sonrasında adli mercilere sevk edilen hükümlü tutuklanarak cezaevine gönderildi.