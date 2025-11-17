İBB Soruşturmasına Yönelik Çarpıcı Anket!

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden gündemin nabzını tutan AREDA Survey araştırma şirketi 2025 Ekim ayında bölgesel ve küresel olaylara yönelik anketini yayımladı.İç siyasette Ekrem İmamoğlu'na yönelik casusluk soruşturması, ekonomi ile ilgili sorunlar, İBB soruşturmasında CHP'nin desteği, 81 ilde 500 bin sosyal konut projesi ve PKK'ya yönelik sorular halka yöneltildi.Dış siyasette ise Gazze'de kalıcı barışın sağlanması için Trump ve Müslüman devletlerin etkisi, Türk askerinin Gazze'ye gönderilip gönderilmemesine yönelik önemli değerlendirmeler yapıldı.Areda Survey vatandaşa 'Bu pazar milletvekilliği genel seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorusunu yöneltilmiş,AK Parti'nin yüzde 33,3 ile birinci parti olarak bugün yapılacak bir seçimde birinci parti olarak öne çıkarken,CHP yüzde 29,3 ile ikinci parti konumunda olurken CHP'de son aylarda oy oranlarında azalış belirgin biçimde görülmektedir.MHP'nin bugün alacağı oy oranı ise yüzde 7,6,DEM Parti'nin alacağı oy yüzde 9,3'tür.Ekim ayı içinde İstanbul'daki vatandaşların Büyükşehir Belediyesi'nin elindeki bilgileriyle ilgili skandal bir gelişme yaşanmış, Hüseyin Gün biri hakkında yapılan ihbarla ortaya çıkmış, Gün'ün Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla vatandaşların kopyalanan bilgilerinin seçim kampanyasında kullanmak üzere ele geçirdiği öğrenilmişti.Ayrıca vatandaşın verilerinin de İngiltere, Amerika ve İsrail istihbarat servisleriyle paylaştığını polise ve savcıya verdiğini de ifadesinde itiraf etmişti.Areda Survey'in anketinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul'daki vatandaşların bilgilerini yabancı istihbarat servisleriyle paylaştığı iddiasına dair yapmış olduğu ankette ise inandırıcı bulmayanların oranı yüzde 45,7, inandırıcı bulanların oranı yüzde 54,3'tür.Araştırmaya katılanların büyük bir çoğunluğu CHP'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik casusluk iddiası konusunda soruşturma sürecine destek olması gerektiği fikrine sahip olurken, bu düşüncede olanların oranı katılımcıların yüzde 74,7'sini oluşturmaktadır.Vatandaşların yüzde 25,3'ü ise soruşturmanın kendi lehine çevrilmesinden taraf oldular.Türkiye'de pandemi ve sonrasında 2021 yılından bu yana yaşanan konut sorunu baş göstermiş, düşük gelirli vatandaşların ev almakta yaşadığı zorlukların göz önünde bulundurulmasıyla hükümet 81 ilde 500 bin yeni konut üretimi yapacağını duyurmuştu.Hükümet tarafından dar gelirli vatandaşlar için yapılan konut projesi anketine dair ise vatandaşların yüzde 69,7'si “destekliyorum, konut sorununa çözüm olabilir” derken yüzde 30,3'ü ise “Karşıyım, kamu kaynakları heba oluyor” ifadelerini kullandı.ABD Başkanı Donald Trump'ın öncülüğünde başlatılan 20 maddelik Gazze ateşkes planı sonrasında Gazze'de barış gücü bulundurulacağı ve Türkiye'nin de asker göndereceğine dair açıklamalar yapılmış, İsrail hükümeti ise Türk askerinin kesin bir dille bölgede bulunmaması gerektiğini belirtmişti.ABD Başkanı Trump her fırsatta Türkiye'nin bölgede bulunması gerektiğini belirtirken Ekim ayı anketlerinde ise Gazze'ye asker gönderilme fikri yüzde 76,6 oranında desteklenirken, yüzde 23,4 oranında asker gönderme fikrine karşı olunduğu belirtildi.