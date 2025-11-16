Yol Verme Kavgasında Bıçaklı Saldırı!

İstanbul Şişli'de trafikte dehşet anları...İstanbul Şişli İzzetpaşa Mahallesi'nde 11 Kasım Salı günü saat 20.30 sıralarında meydana gelen olayda, trafikte seyir halindeyken minibüs sürücüsü Abdülhamit Han Ala ile motosiklet sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesiyle motosikletin arkasındaki Şafak B., cebinden çıkardığı bıçakla minibüs sürücüsü Abdülhamit Han Ala'yı kolundan, yanında bulunan A.K.'yi ise kalbinin altından bıçakladı.Yaralanan A.K., can havliyle koşarak sokağa girerken, Şafak B. de peşinden bir süre kovaladı.Ardından motosiklet sürücüsü Ferhat Sefa Ö.'nün yanına dönen şüpheli, motosiklete binerek olay yerinden uzaklaştı.O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralı Abdülhamit Han Alan ve A.K.'ye ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, 2 genci ambulansla hastaneye kaldırdı.Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatan Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin motosikletli 2 kişi olduğunu belirledi.Yapılan çalışmalarda kimlikleri tespit edilen Şafak B. ve Ferhat Sefa Ö., Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.Gözaltına alınan şüphelilerden Şafak B., 'Kasten yaralama' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Motosiklet sürücüsü Ferhat Sefa Ö., adli makamlarca serbest bırakıldı. Olayda kullanılan bıçağa polis tarafından el konuldu.Olayla ilgili konuşan Abdülhamit Han Alan, şöyle dedi:Ben ve 3 arkadaşım, arkadaşımın nişanlısı ve kız kardeşi olmak üzere oradan yukarı doğru çıkıyorduk. Şişli tarafına doğru gidiyorduk. Bakkalda durdum arkadaşıma 'Şuradan bir paket sigara al gel. Ben de seni bekliyorum' dedim. Arkadaşım bakkaldayken ben de öbür arkadaşımla arabanın içine sohbet ediyorduk. Sonra 2 şahıs geldi, mavi motorlu. Bana dedi ki, öndeki, 'Kardeşim yol verir misin geçeceğim' dedi. Ben de 'Buyur ağabey' dedim. Camdan kafamı çıkardım, geçiyor mu diye bakıyordum. Arkasındaki zaten alkolüydü. Bana küfretti. Ben de 'Ne diyorsun lan sen' dedim. Yanımdaki arkadaşım da ona küfretti.O da 'Ne' dedi, ben kafamı sağa çevirdim. Kafamı sağa çevirince koluma 3 kere sapladı zaten. Ben anladım bıçaklandığımı. Yanımdaki arkadaşım da benim bıçaklandığımı görüp, o arkadaşı dövmeye indi, o da vuruldu. Sonra olayın farkına varınca ben ileriye çektim. İleride durdum ve oradaki vatandaşlardan yardım istedim. Arkadaşımı da kovaladı o şahıs, beni vuran çocuk. Onu da vurdu ve kovaladı. Bakkalın içindeki arkadaşım da şokta kaldı. O da kaçmaya başladı. Adamlar da onun peşine gitti. Olayla ilgili benim gözlemlediğim bunlar. Ben vurulduktan sonra olanlar da bunlar.Abdülhamit Han, 'Benim şahısla hiçbir şekilde problemim yok. Ben yol verme davasına vurulan bir çocuğum. Vuruldum yani. Kolum belki sakat da kalabilirdi. Tendonlarım koptu, damarlarım parçalandı. Ben bir şey söylemiyorum. Yani vurulması gereken en yanlış insanı vurdular. Kimse kusura bakmasın.' ifadelerini kullandı.